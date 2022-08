Stroomstoring Slingeland Ziekenhuis verholpen: één operatie elders, drie bevallingen uitgeweken

Eerder deze nacht werd al geconstateerd welke technische storing voor de stroomuitval zorgde. ,,Wat er precies mis was, kan ik niet zeggen. Het was in elk geval een ongelukkige storing die niet met voorzieningen voorkomen had kunnen worden. Het is goed om vast te stellen dat onze noodvoorzieningen goed hebben gewerkt. De noodaggregaten hebben feilloos de stroomvoorziening overgenomen. En het is prettig te weten dat we met onze regionale partners een heel goede samenwerking hebben. Zij hebben de zorg die wij niet meer konden geven meteen overgenomen."