Tankstation, garage, cafetaria en kapsalon op Overstegen gesloten op last gemeente Doetinchem

update | met video Dode in woning Doetinchem blijkt na groot politieon­der­zoek geen slachtof­fer van een mis­drijf

DOETINCHEM - In een woning aan de Trashorst in Doetinchem is maandagavond een overleden man aangetroffen. De politie werd rond 19.00 uur gewaarschuwd en kwam in groten getale naar de wijk waar direct een onderzoek werd gestart.

21 juni