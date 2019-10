Teckel Limo is na 11 jaar (!) weer terecht: ‘Mooi en tegelijk treurig verhaal’

Hij spreekt van een uniek verhaal, dat volgens hem mooi is, maar tegelijkertijd ook triest. ,,De hond was niet mager en heeft dus goed te eten gehad, maar verder was de teckel volledig verwaarloosd. De vacht was volledig verklit, het gebit was abominabel slecht, de oren waren ontstoken én ze had een blaasontsteking”, zegt Ebbers.



,,Maar ze is sterk en na een bezoekje aan de hondenkapper en medische behandeling (er werden onder meer een paar tanden getrokken, red.) zag ze er alweer enorm kwiek uit.”



Waar Limo al die jaren is geweest, is een raadsel. Wel is het volgens Ebbers uitgesloten dat ze elf jaar lang op straat heeft geleefd. ,,Daarvoor was ze te goed doorvoed én te lief en sociaal. Als ze al die jaren op straat had geleefd, zou ze zijn verwilderd en dat was absoluut niet het geval.”



Ebbers denkt dat de hond bij iemand in een schuur heeft geleefd, en daar wel te eten heeft gehad maar niet de nodige verzorging. ,,Het zou ook kunnen dat ze is gebruikt door een illegale hondenfokker en dat ze meerdere nestjes heeft gehad. Maar dat is gissen, we weten het gewoon niet.”



Limo is begin deze week herenigd met haar baasjes Ron en Sandra en gaat nu op naar een zorgeloze oude dag bij het echtpaar in Warnsveld. Ebbers: ,,Dat gaat gelukkig helemaal goed komen!”