Testen op corona niet meer nodig, maar testlocaties GGD blijven open: ‘Nog te veel onzeker om te sluiten’

DOETINCHEM/ GROENLO - Je laten testen bij de GGD bij een vermoeden van corona is sinds maandag niet meer nodig, toch blijven de testlocaties van de gezondheidsdienst in de Achterhoek voorlopig open. ,,Er is nog te veel onzeker om de testlocaties nu al te sluiten”, zegt een GGD-woordvoerder.

In de Achterhoek zijn testlocaties in Doetinchem en in Groenlo. Ook kunnen mensen uit deze regio zich in Zutphen laten testen op corona. Dat blijft voorlopig zo, hoewel het testbeleid sinds maandag rigoureus is veranderd.



Zo hoef je een positieve zelftest niet meer te laten bevestigen bij de GGD. Dit betekent het einde van het grootschalige testtijdperk, dat bijna twee jaar gold in Nederland.

‘Testlocatie moet nog steeds dichtbij zijn’

Maar de GGD houdt de locaties in Noord- en Oost-Gelderland om meerdere redenen toch open: om klaar te staan bij opleving van het virus, vanwege onduidelijkheid over de basiscapaciteit die noodzakelijk blijft én ook omdat er nog steeds groepen zijn die wél een zogeheten PCR-test moeten laten doen bij het vermoeden van een virusbesmetting.



,,Dit geldt voor zorgmedewerkers en voor kwetsbare mensen, zoals bewoners van een verpleeghuis of een andere instelling, en ook voor mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan”, zegt de GGD-woordvoerder. ,,Voor hen moet een testlocatie dichtbij zijn in ons gigantische gebied.”



Daarnaast is er voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland nog te veel onduidelijk om de teststraten al per direct te sluiten. ,,De minister wil dat er een basiscapaciteit per regio blijft bestaan. Meer we weten nog niet hoe deze basiscapaciteit eruit moet komen te zien. Ook weten we niet precies hoe groot de groep precies is die zich nog bij ons moet kunnen testen. Er is nog te veel onzeker om de testlocaties nu al te sluiten en daarom blijven ze voorlopig allemaal open.”

Quote We weten niet precies hoe groot de groep precies is die zich nog bij ons moet kunnen testen. Woordvoerder, GGD Mensen die een herstelbewijs nodig hebben voor een buitenlandse reis kunnen ook nog terecht bij de GGD.

Aantal testen gehalveerd

Het wordt er wel een stuk rustiger, nadat het aantal mensen dat zich liet testen de afgelopen weken al bijna is gehalveerd: lieten medio maart nog ruim 30.000 mensen een coronatest doen bij één van de zes GGD-locaties in Noord- en Oost-Gelderland, twee weken later waren dat er nog iets meer dan 17.000. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit aantal de komende tijd nog veel verder daalt.

Nu er niet meer bij de GGD wordt getest, is er ook geen inzicht meer in het aantal mensen dat corona heeft en in hoe het virus zich verspreidt. Om daar toch zicht op te kunnen houden, wordt onder meer het rioolwater gecontroleerd, steekproeven gehouden, gekeken naar ziekenhuisopnames en de testresultaten van de groepen die nog wel naar de GGD mogen komen. Zo wordt een eventuele opleving van het virus toch opgemerkt, is de verwachting.