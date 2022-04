The Passion ‘gaat heel Doetinchem overnemen’: ‘Het is een eindje rijden, maar wát een fantastische plek’

Anderhalve maand daarvoor is de filmploeg van KRO-NCRV met het sterrenensemble – behalve Kroon ook Dennis Weening (Judas) en Thomas Cammaert (Petrus) – neergestreken bij kasteel De Slangenburg. Het is woensdagavond 23 februari, de avond die de geschiedenis ingaat als de avond voor de Russische inval in de Oekraïne. Het is dan nog vrede. Zoals Jezus met zijn kruisiging in The Passion voor iedereen vrede wil.