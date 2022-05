The Passion in Doetinchem met Hemelvaart: twee voor de prijs van één

Een schuur in het buitengebied van Halle is de belangrijkste locatie voor The Passion Hemelvaart. Hier hebben de discipelen – op de vlucht voor de autoriteiten na de kruisiging van Jezus met Pasen – zich verscholen en krijgen ze bezoek van Maria Magdalena. Zij heeft gezien dat de steen is weggerold voor de grot waarin Jezus was begraven en vertelt dat aan de discipelen.