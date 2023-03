Toen Lientje twitterde dat ze gebakken feta ging eten, brak de pleuris uit

Waterpolo: Nuttige zege mannen Ravijn, OZ&PC mist finale van bekertoer­nooi

Een gehavend Ravijn boekte een noodzakelijke zege tegen PSV, waardoor de Nijverdalse mannen het berieken van de play-offs nog altijd in eigen hand hebben. OZ&PC is er niet in geslaagd voor de tweede keer de finale van de man meercup te bereiken. De Oldenzaalse mannen verloren in de halve eindstrijd van Swol 1894, dat een divisie hoger speelt.