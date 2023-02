Trainerscarrousel: nog 11 clubs zoeken trainer in Achterhoek en Liemers

Minder hout gewenst voor laatste paasvuur Meddo: ‘Nadruk op plezier in plaats van groot vuur’

Het team vrijwilligers van het VuurFestival in Meddo begint zaterdag 4 maart met de inzameling van het hout voor de bouw van de paosbaoke. Daarvoor is minder hout gewenst dan voorheen, maakt de organisatie bekend. ,,De nadruk ligt op plezier maken in plaats van een zo groot mogelijk vuur.”