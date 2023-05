Tropisch warm of toch niet? Dit is de weersverwachting voor de Doetinchemse zomer

Hulpverle­ner misbruikt ernstig gehandicap­te jongen: ‘Ziekmakend, kotsmisse­lijk en walgelijk, dat is het’

Een 20-jarige hulpverlener was net begonnen aan zijn baan in een zorginstelling toen hij zich - tijdens het verschonen - meermaals vergreep aan een zwaar gehandicapte jongen. Het slachtoffer was toen 19 jaar, maar functioneert op het niveau van een kind van 1,5.