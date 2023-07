Tweejarig contract Blnd Hassan bij De Graafschap

Nachttrein door de Liemers en Achterhoek komt na proef niet terug: te weinig reizigers, volgens Arriva

De Daybreaker, de nachttrein die in de vroege uurtjes op zondagmorgen zou moeten lopen van Arnhem - via Zevenaar en Doetinchem - naar Winterswijk, komt niet terug. Volgens vervoerder Arriva, die werkt in opdracht van de provincie Gelderland, zijn er te weinig reizigers.