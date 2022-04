Uitkijken naar de paasvuren, maar bestaan ze over vijf jaar nog wel?

Na corona in 2020 en 2021 én een kurkdroog 2019, kan er voor het eerst in jaren weer de brand in de paasbulten. ,,We hebben er weer zin in”, zegt Dinand Wullink, al jaren actief voor het paasvuur in Velswijk, één van de grootste in de Achterhoek en op eerste paasdag (zondag 17 april) voor de 35ste keer. ,,Het is een mooi feest. Mensen komen uit de hele Achterhoek en zelfs van daarbuiten naar ons vuur.”



Toch staat deze eeuwenoude traditie onder druk, vanwege uitstoot, overlast en strenge regels. Ook mogen veel organisaties niet meer met karren rondrijden om hout op te halen, dat wordt als te onveilig gezien. Mensen moeten het nu zelf brengen naar de bulten, maar dat gebeurt niet overal massaal waardoor het veel moeilijker is een serieuze bult te bouwen.



Vele paasvuren zijn mede vanwege deze redenen afgelopen jaren verdwenen en keren niet meer terug. Vuurliefhebbers kunnen daardoor op steeds minder plekken terecht.