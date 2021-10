Uitslaande brand in waterstofbus in Doetinchem; NL-Alert verstuurd: ‘Blijf weg’

videoDOETINCHEM - In een loods van Arriva in Doetinchem woedt vanmiddag een grote brand die is ontstaan in een waterstofbus. De splinternieuwe waterstofbus was nét deze week aangekomen in Doetinchem. De Veiligheidsregio heeft kort na 15.00 uur een NL-Alert verstuurd.