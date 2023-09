Van kerk tot kunst: zoveel rijksmonumenten staan er in Doetinchem

Pieter van Vollenho­ven bezoekt nieuwe locatie Lalique Museum in Doesburg

Een bekend gezicht in De Commanderij in Doesburg zaterdag. In de Middeleeuwen liepen er ridders rond, nu was het de beurt aan Pieter van Vollenhoven. De echtgenoot van Prinses Margriet bezocht het rijksmonument dat de afgelopen jaren is gerenoveerd.