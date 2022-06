Veel hulpdiensten bij woning in Doetinchem waar vrouw dreigde zichzelf iets aan te doen

The Passion in Doetinchem met Hemelvaart: twee voor de prijs van één

DOETINCHEM - Twee voor de prijs van één, zo kan The Passion 2022 voor Doetinchem worden gezien. De Achterhoekse stad was 14 april al toneel voor de live-tv-registratie van de lijdensweg van Jezus, donderdag 26 mei is dat opnieuw het geval voor de Hemelvaart.

