Vér over 12 als het gaat over tekort aan handen in de Achterhoekse techniek: ‘Dit gaat zich ergens wreken’

Aanleg stroomlijn Liander gestopt omdat man onwel wordt bij graafwerk: onderzoek naar vervuilde grond

DOETINCHEM - Een man is vorige week vrijdag onwel geworden tijdens graafwerkzaamheden voor Liander vlak bij de Oude IJssel in Doetinchem. Een tweede man had ook klachten. Het werk is stilgelegd en de bodem wordt onderzocht.

7 april