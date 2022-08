Verliefd op Olivia? Wij zaten in het andere kamp en zetten ons af tegen danspasjes en kassuccessen

5 vragen over Zomerpiek in ziekenhuis door acute zorg, ziekte, vakanties en corona: ‘Elke dag druk op spoedeisen­de hulp’

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Geplande operaties die worden uitgesteld, personeel dat extra werkt en zelfs gepensioneerden die worden gevraagd bij te springen: het is topdrukte in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, dat alle zeilen moet bijzetten om de acute zorg overeind te houden.

27 juli