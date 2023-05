Vermeend lid van drugsbende ‘Suske’ moet in de cel blijven, ondanks psychische klachten

Politie steekt stokje voor bevrij­dings­bor­rel in park: vieren van de vrijheid wijkt uit naar wielercafé

De politie heeft een stokje gestoken voor een bevrijdingsborrel in het Mark Tennantplantsoen in Doetinchem. Bewoner Marcel Miltenburg opperde dat idee, nadat het Bevrijdingsfestival in de stad niet door kon gaan omdat de vergunning te laat was aangevraagd.