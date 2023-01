Vermeende oplichter (23) fraudeert voor ruim 100.000 euro met bankpasjes van Achterhoekse ouderen

Na het telefoontje kwam hij langs

Hij vertelde zijn slachtoffers aan de telefoon dat er een probleem was met hun bankrekening. Die was dan zogenaamd gehackt of er was door iemand geprobeerd geld af te schrijven. Steeds verscheen de 23-jarige verdachte kort na het telefoongesprek aan de deur om de bankpasjes in beslag te nemen.

Grote onrust en vertrouwen aangetast

De vermeende oplichter heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd in augustus vorig jaar al opgepakt. Tijdens zijn aanhouding had hij een bankpas van een van zijn slachtoffers verstopt in zijn onderbroek. Het OM verwijt de man onder meer dat door zijn daden zijn slachtoffers het vertrouwen in de medemens flink is afgenomen. Ook zorgt het volgens het OM voor onrust in de gehele maatschappij.