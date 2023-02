Verslagenheid en rouw op plek fataal ongeval waar Doetinchemse (17) om het leven kwam

AZSV verliest van tiental Genemuiden (4-3), AVW’66 loopt rood aan in Brummen

AZSV is het in de vierde divisie B even helemaal kwijt. Na de onnodige remise vorige week tegen Buitenpost (2-2) werd zaterdagmiddag met 4-3 verloren in Genemuiden. De Aaltense ploeg staat nu zesde.

11 februari