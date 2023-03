Verwarde naakte man uitgeschakeld met taser • Extravagant Arnhems appartement ton in prijs gedaald

Net geen podiumplek voor team met ‘Achter­hoeks broodje’ bij Olympische Spelen voor bakkers in Tokio

Broodkenners in Japan weten sinds dit weekend dat er lekker brood wordt gemaakt van graan dat in de Achterhoek wordt geteeld. Tijdens The Best of Mondial du Pain in Tokio, een soort Olympische Spelen van de bakkerswereld, schotelde het Nederlandse team de jury een broodje voor gemaakt met rode tarwe uit Silvolde.