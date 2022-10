Viswinkel sluit vanwege energieprijzen: ‘Je kan geen dubbele prijzen voor visje of kibbeling doorberekenen’

Man in brommobiel botst in Doetinchem tegen stoeprand en sleept lantaarn­paal mee

DOETINCHEM - Een man in een brommobiel heeft maandagavond in Doetinchem een flinke ravage veroorzaakt. Hij verloor op de Bezelhorstweg de macht over het stuur en botste vervolgens tegen een stoeprand.

27 september