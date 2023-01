Voetballen op maandagavond is een stuk lastiger

Toen de beloftenteams in het seizoen 2013-2014 toetraden tot de eerste divisie, was er meteen al gemor. Natuurlijk was het goed voor de ontwikkeling van de talenten van de topclubs. Voetballen tegen echte mannen in de Keuken Kampioen Divisie was veel beter voor hun ontwikkeling dan spelen tegen leeftijdsgenoten in de A-jeugd. Vraag het aan Cody Gakpo, Frenkie de Jong en Donny van de Beek.