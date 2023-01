Voormalig godshuis verandert opnieuw van eigenaar en moet ‘hotspot van Arnhem’ worden

Dom Rien van den Heuvel van de Willibrord­s­ab­dij in Doetinchem overleden

Dom Rien van den Heuvel is op 28 december na een kort ziekbed overleden. De Dom was van 2007 tot 2015 de derde abt van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Van den Heuvel is 84 jaar oud geworden.

4 januari