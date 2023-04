Vordens kasteel Hackfort opent deuren voor nieuw seizoen dwalen door de kelder

Montfer­land worstelt met uitspraak rechter; centrum­plan loopt vertraging op

De gemeente Montferland worstelt met de actuele uitspraak van de rechter, waarin de koopovereenkomst met projectontwikkelaar Groenstaete voor het oude gemeentehuis in Didam is vernietigd. Hoeveel impact die uitspraak heeft, is de gemeente nog niet duidelijk. Zeker is dat de herontwikkeling van het oude gemeentehuis en de directe omgeving vertraging oploopt.