Vordens Theater Onder de Molen steunt initiatief voor ‘verborgen aandoeningen’

Bouwer en gemeente verwelko­men nieuwe bewoners van nieuwbouw­pro­ject De Havenmees­ter in Doesburg

DOESBURG - Het nieuwe woonwijkje aan de Oude IJssel in Doesburg is bijna gereed. Het startschot voor de bouw van het laatste gedeelte was deze week. Na de zomer wordt De Havenmeester opgeleverd.

4 februari