Vrouw aangehouden voor vermoedelijke steekpartij in Doetinchemse woning

VIDEO Door corona elke maand een carnavals­feest, maar wat trek je dan aan?

Carnaval wordt in veel dorpen en steden vanwege lange onduidelijkheid over versoepelingen rond coronaregels, in een ander weekend gevierd. Van het ‘normale’ carnavalsweekend eind februari, tot in de zomer, zoals bijvoorbeeld in 's-Heerenberg het plan is. Maar wat moet je aan in welke maand? De Gelderlander zocht het uit bij de grootste feestwinkel van Nederland, Festival in Doetinchem. Mede-eigenaar Lars Peter zocht voor onze verslaggever vijf kostuums uit.

15 februari