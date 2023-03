Vrouw reed ‘knuffelbeer’ Ben (64) dood: ‘Gas gegeven en meerdere malen over hem heen gereden’

Vrouw die knuffel­beer Ben (64) doodreed hoort negen jaar cel tegen zich eisen: ‘Het moet afschuwe­lijk zijn geweest’

Tegen de 37-jarige vrouw uit Ede die vorig jaar maart op een parkeerplaats de 64-jarige Ben uit Gaanderen doodreed is dinsdag negen jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie reed zij met opzet een paar keer met haar auto over de Achterhoeker heen. ,,Ze gaf gas toen het slachtoffer pal voor haar auto stond. Daarna is ze nog twee keer over hem heen gereden.”