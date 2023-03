VVG’25 nadert koploper DVC’26, Concordia Wehl veegt de vloer aan met Doetinchem en Vios Beltrum niet scherp in topper

EERSTE KLASSE D

MASV-FC Winterswijk 4-0 (3-0). 1-0 Donovan van Hesse, 2-0 Andy Visser, 3-0 Joey Wijnhoven, 4-0 Andy Visser.

FC Winterswijk-trainer Martijn Beltman vond MASV een maatje te groot. ,,Het is de terechte koploper. Aan onze 4-0 nederlaag viel niets af te dingen.”

Over het eerste half uur was de oefenmeester wel te spreken. ,,We hielden elkaar prima in de houdgreep en tastten elkaar af. Maar tien minuten voor rust gaven we alles weg. Dat we met 3-0 vlak voor de pauze achter kwamen, was wel een grote domper. In de tweede helft hebben we ons herpakt, en speelden we goed. Maar we creëerden te weinig om het weer spannend te kunnen maken. De aansluitingstreffer bleef uit en na de 4-0 was de strijd gestreden.”

FC Winterswijk heeft nu een achterstand van 8 punten op MASV en doet, met nog zeven duels voor de boeg, voorlopig niet meer mee om de titel. Na het gelijkspel van vorige week zondag tegen WSV was het de tweede teleurstelling voor de Winterswijkers, die op de vijfde plaats staan.

TWEEDE KLASSE H

SDOUC-OBW 2-1 (2-0). 1-0 Sietze Sessink, 2-0 Steven Theunissen, 2-1.

Het Ulftse SDOUC haalde de eerste punten van 2023. ,,Dit hadden we even nodig", klonk trainer Jan Vreman ogelucht. Door vijf nederlagen op rij was SDOUC weggezakt naar de negende plek, maar de ploeg klimt door de nipte zege weer richting de subtop.

,,De eerste helft hebben we aardig gespeeld, maar na rust werd het onrustig", zei Vreman. ,,Ik ben blij dat we dit keer de drie punten wel over de streep hebben getrokken.”

VVG’25-DCS 1-0 (1-0). 1-0 Bion Venhoeven.

Het Gaanderense VVG'25 is koploper DVC'26, dat verloor van DIO'30, tot op één punt genaderd. ,,We hebben gewonnen, maar het was in balbezit een van onze slechtste wedstrijden", zei VVG'25-trainer Lars Krabbenborg. ,,Dat zal zeker beter moeten. Toch hebben we in mijn ogen wel verdiend gewonnen, want we gaven bijna niets weg. Alleen op het einde was DCS nog een paar keer gevaarlijk met scrimmages.”

Zondag 25 maart gaat Krabbenborg met VVG'25 op bezoek bij zijn nieuwe club Varsseveld. ,,Die hebben nog wel een paar punten nodig om zich te handhaven, maar dat moeten ze na volgende week zondag maar doen.”