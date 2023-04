VVG’25 verspeelt twee kostbare punten in titelrace, Grol haalt uit tegen Theole

EERSTE KLASSE D

FC Winterswijk-Columbia 4-0 (1-0). 1-0 Robin Katier, 2-0 Daniël te Winkel, 3-0 Kay Klein Tank, 4-0 Martijn Veldhuis.

Na een mindere serie won FC Winterswijk weer eens. ,,En dat geeft een fijn gevoel”, aldus trainer Martijn Beltman. ,,We willen met opgeheven hoofd de competitie verlaten.”

In de voorbije weken verspeelde FC Winterswijk de kans op deelname aan de nacompetitie, al is er nog een theoretische kans. Tegen het laaggeklasseerde Columbia uit Apeldoorn kwam de thuisclub nooit in de problemen. Beltman: ,,Vanaf de eerste minuut waren we beter, alleen lag het tempo in de eerste helft te laag en scoorden we maar een keer. Na rust ging dat beter en liepen we uit naar 4-0.”

FC Winterswijk komt nog tweemaal in actie. De ploeg gaat nog op bezoek bij SC Bemmel en De Bataven.

TWEEDE KLASSE H

Spero-VVG’25 3-3 (2-1). 1-1 Roel Veldkamp, 3-2 Yoni Bouwman, 3-3 (pen.) Nino Monasso.

VVG'25 uit Gaanderen leed twee kostbare verliespunten in de titelrace in Elst. De ploeg van trainer Lars Krabbenborg staat nu drie punten achter op koploper DVC'26 uit Didam, die niet in actie kwam, en heeft een minder doelsaldo.

,,Dit zijn twee zure verliespunten", stelde Krabbenborg. ,,Aan de andere kant hebben we ons teruggeknokt van een 3-1 achterstand en zijn we na de winterstop nog steeds ongeslagen. Onze doelstelling in de winter was handhaving, dus we doen het erg goed. Maar we geven het zeker nog niet op en geloven nog steeds in het kampioenschap.”

,,Wij voetbalden beter dan Spero, maar kwamen mede door twee hoekschoppen wel op een 3-1 achterstand", zei Krabbenborg. ,,Ik ben toen achterin één op één gaan spelen en ik moet de jongens nageven dat ze er in zijn blijven geloven. Bij 3-3 hebben we ook nog kansen op de winnende goal gehad.”

Varsseveld-Union 0-1 (0-1).



Varsseveld moet zich na de kleine nederlaag tegen Union nog steeds zorgen maken om lijfsbehoud. De ploeg van scheidend trainer Arno Heersink staat nog steeds op een veilige achtste plaats. De voorsprong op SDOUC, de nummer negen die de nacompetitie ingaat, bedraagt vier punten. Maar beide ploegen ontmoeten elkaar nog in Ulft. Verder speelt Varsseveld nog in Zevenaar tegen DCS en thuis tegen Beuningse Boys.

,,Het eerste half uur waren we zeker niet minder dan Union, maar het was telkens net niet in de afwerking”, zei Heersink. ,,Union scoorde op slag van rust met een prachtige vrije trap de 0-1. In de tweede helft hebben we ook best aardig gespeeld. Ik houd ook zeker moed. We hebben laten zien dat we van elke ploeg in deze klasse kunnen winnen.”