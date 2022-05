Waterleiding gesprongen, brandweer moet mogelijk boom weghalen om te kunnen repareren

Klokgevel in vol ornaat terug in Doetinchem: ‘Mooiste pand van de stad’

DOETINCHEM - Na een restauratie die een halfjaar heeft geduurd is het winkelpand met de opvallende klokgevel in vol ornaat terug in de Hamburgerstraat in Doetinchem. De historische gevel is het visitekaartje van kledingzaak De Heren van 0314 van Dick Pardijs.

29 april