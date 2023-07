Weiland diep in de nacht volledig verlicht: spectaculaire beelden van onweer en lichtflitsen

Column Wordt alles nu beter? Ik waag het te betwijfe­len

Is de gezinshereniging voor asielzoekers hét politieke probleem waarop je het vierde kabinet Rutte moet laten struikelen? De vraag stellen, zoals Doetinchems burgemeester Mark Boumans afgelopen maandag in deze krant deed, is ‘m beantwoorden. Dit is geen toeslagenschandaal, dat het vorige kabinet de nek kostte.