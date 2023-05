Wereldwijde waardering voor metershoge muurkunst: Doetinchemse schildering in race internationale prijs

MET VIDEO Meerdere koeien overleden door incident met mixen van mest in Doetinchem

Bij een koeienfokker aan de Heinoordenweg in Doetinchem is zaterdagmiddag een gas vrijgekomen bij het mixen van mest. Hierdoor verloor een deel van de koeien die in de stal stonden het bewustzijn. Enkele dieren overleefden het niet.