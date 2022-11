Werkstraf voor Wehlse marinier die in drugs handelde

Ex-kleuterjuf Ans en vluchtelin­ge Tetiana vertalen Doetin­chems prenten­boek in het Oekraïens: ‘We hebben er samen hard aan gewerkt’

DOETINCHEM - Het Doetinchemse prentenboek Klein Kasteel is vertaald in het Oekraïens. Doel is dat kinderen zo sneller de Nederlandse taal leren. En omgekeerd.

5 november