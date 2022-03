Winst voor lokale partijen in Doetinchem, CDA verliest maar blijft de grootste

'nooit verwacht'DOETINCHEM - In Doetinchem is het CDA de grootste partij gebleven. Maar doordat de partij twee van de zeven zetels verloor, was er geen sprake van een jubelstemming.

,,Gewonnen en ook verloren”, zei Jeroen Berends, lijsttrekker van het CDA. ,,Maar in vergelijking met landelijk hebben we het goed gedaan. Nu eerst een klein feestje, dan zien we morgen wel verder.”



Een ding is hoe dan ook zeker: de coalitie van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP die er acht jaar heeft gezeten, is verleden tijd. De vijf partijen verliezen hun gezamenlijke meerderheid en zijn nog maar goed voor 15 van de 31 zetels. ,,Ik ben nog niet aan het rekenen”, zegt Berends. ,,Maar dan zal er inderdaad iets moeten veranderen.”

PvLM en GemeenteBelangen winnaars

De winnaars zijn twee lokale partijen: Partij voor Lokaal Maatwerk (PvLM) van Ans Putman en GemeenteBelangen van Patrick Moors. Putman zat jaren alleen in de raad maar krijgt nu twee collega’s naast zich. De Wehlse was ronduit beduusd door het succes: een beloning voor betrokkenheid. ,,Ik drink dadelijk een hele fles wijn leeg”, zei Putman euforisch. ,,Ik hoopte op twee zetels. Dit had ik nooit verwacht.”

Hoe groot de vreugde ook was bij Putman en Moors, uiteindelijk was er misschien ook wel lichte teleurstelling. Want aan het eind van de rit hebben D66 en SP – die lange tijd gehalveerd leken te worden – ook drie zetels. Ook GroenLinks verliest een zetel en houdt er twee over.

FvD goed voor een zetel

Volledig scherm Lambert van Meijeren. © Jan Ruland van den Brink De Doetinchemse raad blijft elf partijen tellen. Forum voor Democratie is de nieuwkomer. Lijsttrekker Lambert van Meijeren mag de enige zetel die de partij krijgt, invullen. Eerder zei Van Meijeren, die aan geen enkel debat meedeed en ook ontbrak op de verkiezingsavond, te hopen op drie zetels.



Een enkeling durfde na de uitslag al voorzichtig te speculeren over een mogelijk college. Waarschijnlijk lijkt het dat de PvdA, na acht jaar afwezigheid, daarin terugkeert. Lijsttrekker Maarten op de Weegh mag tevreden zijn met het behoud van de vier zetels. Ook VVD handhaaft zich met vier zetels. Logisch lijkt een college van CDA, VVD, PvdA en D66. Samen goed voor zestien zetels.



GemeenteBelangen wil met haar drie zetels vast aanschuiven. Of zoals Moors het zei: ,,Eigenlijk kunnen ze niet om ons heen.”

