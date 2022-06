Ze mailt mij ook wel eens zonder punten en komma’s over haar problemen

MET VIDEO Man raakt bekneld onder gekantelde heftruck, per traumaheli­kop­ter naar het ziekenhuis gebracht

DOETINCHEM - Bij een ongeluk aan de Vennenlaan in Doetinchem is maandagavond een man met zijn been bekneld komen te zitten onder een kleine heftruck. Hulpdiensten hebben de man uit zijn benarde positie bevrijden, waarna hij per traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen is gebracht.

31 mei