Zeker 5 doden door lawines in Alpen • Carrie ten Napel kreeg plots last van wegrakingen

Af en toe een roos voor de Daimler van Diana: waarom Joke de bijlage uit 1997 altijd bewaarde

De Gelderlander bestaat 175 jaar in 2023. Veel lezers bewaren speciale kranten, bleek uit een oproep van onze redactie. Iedere week lichten we zo’n speciaal exemplaar uit. Dit keer: prinses Diana kwam om het leven en de tabloids kopten met ‘dood’ in kapitalen. Maar Joke Visser (78) uit Doetinchem herinnert zich vooral de bloemen.

3 februari