Zelfde straat, zelfde avond, andere kroeg: ook Benthe (20) weet zeker dat ze gedrogeerd is met een injectie

‘Needle spiken’ was ook meer dan 100 jaar geleden al een mysterieu­ze misdaad

Gedrogeerd worden met een injectienaald tijdens het stappen. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen in Nederland, maar bewijzen zijn er nog altijd niet gevonden. Is het de perfecte misdaad? Of is er iets anders aan de hand? ,,Het is vreemd dat er nog geen naalden zijn gevonden.”

24 mei