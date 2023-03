Ziekenhuispersoneel Slingeland in actie: ‘We leveren wel zorg, kunnen niet zomaar alles loslaten’

Campagnes verkiezin­gen effectief? ‘Er wordt geen band opgebouwd, het is vooral veel zenden’

Het is veel van hetzelfde en politieke partijen kunnen veel meer uit hun campagne halen. Dat ziet Helen van den Oever van Case Communicatie in Ede. Op verzoek van deze krant beoordeelde ze verschillende campagne-uitingen. ,,Het is vooral veel zenden.”