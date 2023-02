‘Zinderende pageturner’ van Gijs Wilbrink niet op lijst literatuurprijs: ‘Absolute misser en dieptepunt’

bekijk elk station Dit kleine station is volgens reizigers de beste in Twente, laatste plek voor Glanerbrug

Treinreizigers vinden Hengelo Gezondheidspark het beste station in deze regio. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat I&O Research in opdracht van NS en ProRail heeft uitgevoerd over álle treinstations van het land. Hengelo Gezondheidspark krijgt een rapportcijfer van 7,7 en staat daarmee landelijk op de 41e plaats.

3 februari