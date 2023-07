Zo hield storm Poly huis in Nederland • Jongeman verwondt zwerver met machete • Dassen ‘gelokt, vermoord en gedumpt’ op strandje

Verongeluk­te motorcou­reur Joey den Besten (30) en zijn nummer 65 laten een grote leegte achter

De crash waarbij motorcoureur Joey den Besten (30) uit Borculo zondag is overleden, heeft diepe wonden geslagen in de racewereld in de Achterhoek en daarbuiten. ,,Je wordt er even stil van”, zegt collega-coureur Thijs Peeters uit Borculo over het noodlottige ongeval in het Finse Imatra.