Zon of regen: dit is de weersverwachting in Doetinchem voor Hemelvaart

Eerste mineralen en fossielen­beurs van de Achterhoek

Het wordt de eerste mineralen- en fossielenbeurs in de Achterhoek, komende zondag. Georganiseerd door het bedrijf AC Mineralen van Alexander Eversen uit Varsseveld. Plaats van handeling is sporthal De Bongerd in de Doetinchemse wijk De Huet, van 10 tot 16 uur.