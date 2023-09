Zorgcentrum Croonemate verhuist van stadshart naar nieuwbouw in Dichteren

indebuurt.nl Zwanger en woonachtig in Doetinchem: alles over kraamzorg, cursussen, pretecho's en meer

Ben je zwanger? Van harte gefeliciteerd! Voordat je de beschuit met muisjes kunt serveren, doorloop je nog een heel traject. Het is handig om te weten waar je in Doetinchem terechtkunt bij de verloskundige, afspraken voor echo’s, om de babyuitzet te kopen en misschien ook voor zwangerschapscursussen of speciale massages. Hier vind je alle informatie voor tijdens je zwangerschap op een rij.