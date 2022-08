Zorgen over verstening nu nog lommerijke Doetinchemse villastraat

Koken in Doetinchem­se horeca levert bonus op van 2000 euro, en daarbij blijft het niet: ‘Werken in de horeca weer leuk maken’

DOETINCHEM - Een bonus van 2000 euro na zeven maanden werken voor een kok die nu in dienst treedt bij restaurant De Beren in Doetinchem. De lokale horeca haalt in een overspannen arbeidsmarkt alles uit de kast om personeel te krijgen.

26 juli