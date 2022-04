Zwart Wit, de Bohemian Rhapsody van The Passion: ‘De tekst is op een poëtische manier messcherp’

The Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus in de vorm van een musical in de openlucht. Bij de eerste uitvoering in 2011 in Gouda werd Boeijens Zwart Wit nog solo gezongen door acteur Wilbert Gieske die de rol van Pontius Pilatus speelde, de Romeinse politicus die het proces tegen Jezus leidt.



In alle uitvoeringen daarna kreeg het de vorm van een duet tussen Pilatus en Jezus, vaak aangevuld met overdonderende koorzang.