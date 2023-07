Bewoners tiny house in Dongen dik tevreden: ‘Je benut de ruimte die er is optimaal’

Tilburger zaagt gasleiding bijna door in apparte­ment: ‘Gevolgen bij ontplof­fing niet te overzien’

TILBURG - Een Tilburger heeft gepoogd de gasleiding in zijn appartement door te zagen. Het is enkel geluk geweest dat dit niet tot een ontploffing heeft geleid. Woningcorporatie TBV Wonen eist daarom in een kort geding dat de man per direct het complex uit wordt gezet.