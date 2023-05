Dongen doet zichzelf tekort met ‘slechts’ een punt bij nummer vijf UNA

Grote nieuwe waterspeel­plaats van de Warande opent later, maar wel voor de zomervakan­tie

OOSTERHOUT - Kinderen die willen spelen in de nieuwe waterspeelplaats van de Warande moeten nog even geduld hebben. De realisatie is vertraagd, maar voor de zomervakantie moet het ‘spraypark’ van het Oosterhoutse recreatieoord in gebruik worden genomen.