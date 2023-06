Dongen heeft 7,5 miljoen extra te besteden dit jaar

Streep door ‘KWF-run’ bij RKC-stadion: vorig jaar succes, nu te weinig deelnemers

WAALWIJK - Het hardloopevenement You’ll never RUN alone in en rond het Mandemakers Stadion in Waalwijk is afgeblazen. Het doel was komende zaterdag geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Maar er zijn niet genoeg aanmeldingen.