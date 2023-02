Dongen verrast met zege op koploper, rood gekleurd ONI pakt een puntje

Dronken scooterrij­der aangehou­den in Waalwijk na valpartij

WAALWIJK - De Waalwijkse politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.55 uitgerukt voor een ongeval op de Reigerbosweg met een scooter. Al snel was de oorzaak van het ongeluk duidelijk: de scooterrijder was dronken.

10:14