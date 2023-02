Dongen weer met beide benen op de grond: ‘Zij waren in alles beter’

Autospie­gels blijven geliefd bij dieven: politie in actie na melding in Waalwijk

WAALWIJK - Autospiegels blijven in trek bij dieven. In de Hobbemastraat in Waalwijk is vrijdagochtend een tas met vier sets autospiegels aangetroffen, die vermoedelijk eerder die nacht zijn gestolen. De politie roept gedupeerden op aangifte te doen.

