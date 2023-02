Eigenaar Pukkemuk ziet af van lening, gaat nu in zee met investeerders

COLUMN Drones: voor al uw spectacu­lai­re beelden... en doodenge dromen

Soms droom ik van drones. Meestal zijn het nachtmerries. Dat komt natuurlijk niet door die magnifieke beelden van het WK veldrijden in Hoogerheide. Daar was het alsof je zelf in achtervolging was op Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Meeslingerend tussen de bomen. Dankzij een cameradrone.

9 februari